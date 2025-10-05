O Monaco e o Nice empataram (2-2) este domingo para a sétima jornada da Liga francesa. Com o português Tiago Gouveia a não sair do banco, o empate foi construído com três golos de penálti.

Sofiane Diop abriu o marcador (29m) para a formação do Nice. Pouco tempo depois bisou na partida, através de uma grande penalidade, para dilatar a vantagem para dois golos.

Ansu Fati, ex-Barcelona, reduziu a desvantagem ainda antes do intervalo através de uma grande penalidade (45+5m). No segundo tempo, o internacional espanhol bisou na partida, novamente da marca dos onze metros (56m).

Sem mais golos na partida, o apito final ditou um empate (2-2). O Monaco é, portanto, quinto com 13 pontos. O Nice, por sua vez, está na 12.º posição com oito pontos.

O Estrasburgo goleou o Angers (5-0) num encontro em que Diego Moreira, ex-Benfica, foi titular e o português Rafael Luís saltou do banco.

Os golos da goleada foram apontados por Joaquín Panichelli (36m e 51m), Abdoul Ouattara (61m) e Martial Godo (66m e 70m). Rafael Luís, médio emprestado pelo Benfica, entrou no encontro aos 73 minutos.

Com este triunfo, o Estrasburgo ascende ao terceiro lugar com 15 pontos. O Angers está em lugares de descida - 17.º com cinco pontos.

Outros resultados:

Le Havre 2-2 Rennes