O Olympique deu um verdadeiro trambolhão para o terceiro lugar da liga francesa ao ser surpreendido em casa pelo Montpellier (1-2), em jogo da 25.ª jornada da liga francesa.

O resultado do estádio Groupama, conjugado com a vitória do PSG no Parque dos Príncipes sobre o Nice, também por 2-1, ditou que o Lyon, que tem como guarda-redes o português Anthony Lopes, caia uma posição na tabela, mantendo-se com os mesmos 52 pontos, contra 54 dos parisienses e do Lille, que só jogam domingo, contra o Brest.

A formação treinada por Rudi Garcia entrou no estádio Groupama com os olhos postos na liderança, mas cedo ficou em apuros com o golo de Teji Savanier. aos 20 minutos, a passe do argelino Andy Delcort.

O Lyon reagiu com empenho e emendou o marcador no tempo de compensação da primeira parte, graças ao brasileiro Lucas Paqueta, relançando a partida para o segundo tempo.

Seria, no entanto, o Montpellier a chegar à vitória, aos 65 minutos, com o golo de Elye Wahi, por muito que a equipa da casa tentasse inverter a sorte.

Com este desaire, o Lyon cai para o terceiro lugar, com 52 pontos, menos dois do que o Paris Saint-Germain e do que o Lille que só joga este domingo, em casa, frente ao Brest.