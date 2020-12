Depois de três derrotas consecutivas na Ligue 1, o Mónaco regressou este domingo às vitórias, ao triunfar por 1-0 na deslocação ao terreno do Dijon.

Kevin Volland, aos 15 minutos, fez o golo dos monegascos, que contaram com Gelson a titular – Florentino não saiu do banco.

Já o Montpellier, de Pedro Mendes, empatou em casa do Brest, 2-2. Laborde (45+1m) e Delort (82m) fizeram os golos da formação do central português, Philippoteaux (58m) e Chardonnet (79m) marcaram para a equipa da casa, que contou com Heriberto Tavares no banco.

Em Nantes, o Angers de Pereira Lage empatou a uma bola com a equipa local. Thomas marcou para os forasteiros aos 42 minutos, Traoré fez o empate final nos descontos, aos 90+3 minutos.

Nota ainda para o Saint-Étienne-Nîmes, que terminou 2-2, para o Bordéus, que ganhou em casa do Estrasburgo, por 2-0, e para o triunfo do Rennes com o Lorient, por 3-0.