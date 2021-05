O internacional português Rony Lopes apontou, este domingo, um dos golos da vitória do Nice na receção ao Brest (3-2), na 36.ª jornada da primeira liga francesa de futebol.

Mounie deu vantagem aos visitantes aos quatro minutos, mas Rony Lopes empatou as contas com o 1-1 ao minuto 38 de jogo. Ainda assim, a equipa do Brest voltou para a frente do marcador antes do intervalo, com o bis de Mounie, aos 43 minutos.

Na segunda parte, Boudaoui fez o 2-2 aos 60 minutos e Kamara assinou a reviravolta para o 3-2 a favor do Nice, ao minuto 89 de jogo.

Nos outros encontros, o Saint-Étienne recebeu e venceu o Marselha (1-0). Triunfo caseiro também para o Angers, na receção ao já despromovido Dijon (3-0). Já o Nimes somou um triunfo crucial na luta pela salvação: 3-0 na deslocação ao Metz. Já o Montpellier, sem Pedro Mendes, venceu por 3-2 em Estrasburgo.

Este domingo, há ainda um Reims-Mónaco e um Rennes-PSG, jogos importantes nas contas do título.