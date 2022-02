O River Plate apresentou esta segunda-feira o projeto de renovação do Monumental de Núñez para o tornar ainda mais imponente.

O objetivo do emblema argentino é fazer do estádio o maior da América do Sul, com lotação para 81 mil espectadores (atualmente é de 72 054).

Entre muitas outras mudanças, o Monumental vai perder a característica pista de atletismo e serão construídas bancadas inferiores próximas ao relvado, que vai ser mudado e tornar-se híbrido, com um sistema de ventilação e ar condicionado. Vão criar-se mais três pisos de estacionamento, restaurante, novos camarotes e túneis de acesso ao terreno de jogo. Os adeptos poderão ainda usufruir de rede Wi-fi em todo o estádio.

As obras têm uma duração prevista de 27 meses e um custo calculado em cerca de 40 milhões de euros.

Veja as imagens do projeto: