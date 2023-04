O Monza, com o português Dany Mota de início, venceu no terreno do Spezia por 2-0, esta sexta-feira, em jogo da 32.ª ronda do campeonato italiano.

Patrick Ciurria (21m) e Carlos Augusto (90+3m) apontaram os golos do encontro.

O Monza sobe, à condição, ao nono lugar da prova, com 44 pontos, enquanto o Spezia é 17.º e nesta jornada pode cair para os lugares de despromoção.

Também esta sexta-feira, a Udinese, sem Beto, mas com Vivaldo Semedo a ser lançado aos 86 minutos, perdeu na visita ao Lecce, por 1-0.

Strefezza, de penálti, aos 62 minutos, marcou o único golo da partida.

A Udinese é 12.ª classificada, mas pode ainda ser ultrapassada pelo Sassuolo. Já o Lecce, é 16.º, com 31 pontos.