Deram empate os jogos com futebolistas portugueses ao início da tarde deste domingo na 13.ª jornada da liga italiana, para o Monza de Pedro Pereira e Dany Mota e para o Génova de Vitinha.

No primeiro jogo do dia, Génova e Cagliari empataram a dois golos. O Cagliari ganhou vantagem com um golo de Razvan Marin, de penálti, aos oito minutos. Morten Frendrup (12m) e Fabio Miretti (59m) deram a volta ao marcador, mas Roberto Piccoli, aos 88 minutos, também de penálti, fez o 2-2 para o Cagliari. Vitinha entrou aos 89 minutos no Génova.

Já o Torino-Monza deu empate, mas a um golo. Com Pedro Pereira e Dany Mota no onze inicial, o Monza ficou em desvantagem aos 59 minutos, com um golo de Adam Masina. Porém, Milan Djuric empatou para a equipa visitante pouco depois, ao minuto 63. Dany Mota saiu ao minuto 87.

Já a Fiorentina venceu na visita ao Como 1907, por 2-0, com golos de Yacine Adli (19m) e Moise Kean (68m).

Este domingo, há ainda os jogos Nápoles-Roma (17h00) e Lazio-Bolonha (19h45), numa jornada que termina com o Empoli-Udinese (17h30) e com o Veneza-Lecce (19h45), na segunda-feira.