O Monza, onde alinha o internacional sub-21 português Dany Mota, anunciou esta terça-feira a demissão do treinador Giovanni Stroppa.

Depois de ter alcançado a promoção ao principal escalão do futebol italiano na última temporada, o técnico de 54 anos guiou a equipa à conquista de apenas um ponto em 2022/23, curiosamente no último fim de semana, em casa do Lecce (1-1).

O Monza é último classificado da Liga italiana.