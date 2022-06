Os guarda-redes costumam ser glorificados por travarem golos, mas também podem ser considerados heróis por marcarem.

Foi isso mesmo que Morten Grasmo provou no último encontro do Sotra. A equipa da terceira divisão norueguesa perdia em casa do Uller por 2-1, aos 95 minutos, quando o guardião decidiu subir à área contrária na marcação de um pontapé de livre. Ora, após a cobrança, houve um ressalto e a bola sobrou para Grasmo, que aplicou uma bicicleta para dar o golo do empate mesmo em cima do apito final.

Ora veja: