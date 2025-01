Morten Hjulmand, médio internacional dinamarquês, renovou contrato com a agência de comunicação BTAM. A empresa recorreu às redes sociais para contar a novidade e partilhou um vídeo curto onde o jogador leonino faz o balanço do último ano ao serviço do Sporting, bem como a conquista do prémio de melhor jogador dinamarquês em 2024.

«Foi ótimo receber esse prémio, principalmente porque são os nossos colegas quem nos elegem. Deixou-me muito, muito feliz», afirmou Hjulmand.

«O ano de 2024 foi emocionante, pois ganhei o campeonato pelo Sporting. E sobre a seleção, temos grande objetivos para o futuro, sem dúvida», acrescentou o capitão leonino.

«Como capitão do Sporting, Morten conquistou o coração de muitos adeptos do futebol português em tempo recorde e fez exatamente o mesmo pelos adeptos do futebol dinamarquês através dos seus jogos pela seleção nacional dinamarquesa», escreveu a agência do jogador no seu site oficial.

Em 2024, Morten Hjulmand fez um total de 64 jogos em todas as competições, 12 deles pela seleção dinamarquesa. Marcou seis golos e assistiu outros quatro. Venceu uma Liga portuguesa e foi integrado no melhor onze da época 2023/24.