Dois jovens morreram baleados no Brasil, num confronto entre adeptos do Santos e do Palmeiras. O incidente ocorreu no domingo, na cidade de Mauá, Grande São Paulo, numa bomba de gasolina, quando um grupo de adeptos do Palmeiras comemorava a vitória por 2-1 frente ao Santos.

Segundo a Globo, que cita a Guarda Civil Municipal (GCM) um grupo de adeptos santistas chegou com paus e gerou-se a confusão, até que um dos palmeirenses respondeu com tiros.

Dois jovens, de 21 e 22 anos, morreram a caminho do hospital. Uma terceira pessoa foi hospitalizada por ter recebido um tiro de raspão.

Apesar de terem tentado fugir, as autoridades anunciaram depois que três pessoas foram detidas. Segundo a polícia, o autor confesso dos disparos é um jovem de 21 anos.

«Eles disseram que, como estavam em menor número, para se defenderem resolveram sacar da arma de fogo», disse um responsável da Guarda Civil Municipal à Globo.