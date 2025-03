Boas notícias para os fãs de MotoGP. As plataformas oficiais do circuito Jerez-Ángel Nieto, em Espanha, divulgaram um comunicado nesta terça-feira a garantir que vai ser realizado o Grande Prémio de Espanha apesar de o recinto ter sofrido cheias, após intensas chuvas.

Ocorreu forte precipitação durante a tarde de segunda-feira na região de Xerez, que fez com que o rio Arroyo del Gato transbordasse. Isso provocou uma inundação numa parte do circuito, transformando parte da linha de meta e do pit lane num verdadeiro rio.

Isso aconteceu a quase dois meses do início do Grande Prémio de Espanha de MotoGP (de 25 a 27 de abril). A organização quis sublinhar que a realização da prova não corre nenhum perigo.

Segundo o comunicado, acompanhado de uma imagem das obras no circuito, «a área mais danificada por esta inundação foi a curva 13. Não a curva em si, que está em ótimo estado, mas especificamente a via de fuga asfaltada localizada na margem direita, que foi levantada em vários pontos e precisará ser reparada», dizem.

Nas redes sociais surgiram algumas imagens do efeito das intensas chuvas no reduto, que obrigaram ao resgate de 40 pessoas numa autoestrada junto a Xerez.