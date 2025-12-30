As autoridades mexicanas apreenderam uma coleção de cerca de 50 motos de competição que pertenceria a Ryan James Wedding, antigo atleta olímpico canadiano que faz parte da lista de pessoas procuradas pelo FBI por, alegadamente, liderar um cartel de droga e ter cometido crimes violentos.

Entre as motos apreendidas estarão várias Ducati que foram, em tempos, conduzidas por Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ou Loris Capirossi. A coleção está avaliada em cerca de 34 milhões de euros.

A notícia foi confirmada pelo FBI numa publicação nas redes sociais em que recorda que qualquer informação que conduza à detenção ou condenação de Ryan James Wedding vale uma recompensa de 15 milhões de dólares, 12,7 milhões de euros à taxa atual.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Wedding, hoje com 44 anos, participou, em 2002, nos Jogos Olímpicos de inverno integrado na comitiva do Canadá, na modalidade de snowboard, naquela que foi a sua última competição oficial.

Seguiram-se vários episódios envolvendo a justiça norte-americana, que em 2024 o acusou de liderar um grupo criminoso organizado envolvido no tráfico de cocaína e em assassinatos, incluindo de civis. Desde aí que o seu paradeiro não é conhecido das autoridades.