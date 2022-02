O treinador da Roma, o português José Mourinho, foi expulso em cima do minuto 90 do empate deste sábado ante o Hellas Verona, após ter protestado contra o árbitro da partida, no Estádio Olímpico da capital italiana.

Mourinho, que antes já tinha pontapeado uma bola para longe em sinal de insatisfação, fez o gesto de telefonema para o árbitro Luca Pairetto e acabou por ver o cartão vermelho. Em Itália, aponta-se que gesto terá sido feito em alusão ao escândalo de futebol Calciopoli, em que o pai de Luca Pairetto esteve envolvido.

O técnico português, visivelmente insatisfeito, acabou depois por correr na direção do treinador do Hellas Verona, Igor Tudor, cumprimentando-o antes de sair de cena.

As habituais reações à partida não foram feitas por Mourinho, que se limitou a reagir com uma publicação nas redes sociais, nas últimas horas.