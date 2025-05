José Mourinho confirmou alterações na sua equipa técnica em relação à próxima temporada. O técnico português falou aos jornalistas em conferência de imprensa após o último jogo da época, diante do Konyaspor, ganho por 2-1.

Já se esculava na imprensa turca eventuais saídas na equipa técnica de Mourinho e o português confirmou essa informação, anunciando também duas entradas.

«Haverá algumas saídas da minha equipa. Mas não os quatro nomes mencionados na imprensa. Os que saem, fazem-no por mútuo acordo», começou por dizer, recordando depois outros casos semelhantes.

«Estas coisas são normais em todo o lado. Por exemplo, o adjunto de Guardiola foi para Portugal [Carlos Vicens, para o Sp. Braga]. O adjunto de Klopp será o adjunto de Guardiola [Pep Lijnders]. Por isso, acho que as coisas que acontecem em todo o lado são consideradas invulgares na Turquia. Haverá três nomes que deixarão a equipa técnica. Entram duas pessoas novas. É tão simples quanto isso», explicou.

José Mourinho fez ainda um balanço da temporada de estreia na Turquia, admitindo que foi uma «desilusão em geral».

«Amanhã vou deixar a Turquia. Estou cá há cerca de 11 meses e meio. Não faltei a um único treino, nem mesmo quando fui operado. Preciso de uma pausa. Terminámos em segundo lugar no campeonato, mas não era esse o objetivo», começou por dizer.

«Tive uma boa sensação até ao momento em que perdemos a corrida para o campeonato. Foi difícil recuperar a concentração da equipa depois de perdermos o campeonato. Durante meses, competimos bem no campeonato. Por vezes, aconteceram coisas estranhas no campeonato, não consigo descrevê-las. Também nos aconteceram coisas estranhas no jogo com os Rangers. Em geral, esta época foi uma desilusão», terminou.

O Fenerbahçe terminou a época em segundo lugar no campeonato atrás do campeão Galatasaray. Na Liga Europa, os turcos ficaram-se pelos oitavos de final.