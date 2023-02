O treinador da Roma, o português José Mourinho, teceu críticas ao estado do relvado do Via del Mare, após o empate deste sábado ante a Lecce, na jornada 22 da liga italiana.

«Foi um jogo difícil e duro. Pela nossa atitude, ficou claro que não era o resultado que queríamos», afirmou o técnico da Roma, em declarações à DAZN.

«Mas precisamos de ser honestos e dizer que foi um jogo intenso num campo horrível que não ajudou os jogadores a jogar bem tecnicamente, alguns tiveram problemas. Tivemos as nossas ocasiões para fazer o segundo golo, mas não posso apontar nada negativo aos meus jogadores, porque foi uma batalha. Não são dois pontos perdidos, mas um ponto a mais do que antes», prosseguiu Mourinho.

Um autogolo de Roger Ibañez deu vantagem à equipa da casa, mas um penálti de Paulo Dybala ditou o empate (1-1).