O futebolista franco-maliano Moussa Dembélé foi emprestado pelo Lyon ao Atlético de Madrid até ao final da época 2020/2021, numa cedência que vale um milhão e meio de euros aos cofres do emblema gaulês.

Ao mesmo tempo que deu conta da chegada do ex-Sporting Islam Slimani, o Lyon confirmou o acordo com o Atlético por Dembelé, sendo que o clube espanhol fica com opção de compra ficada em 33,5 milhões de euros, aos quais podem juntar-se um máximo de cinco milhões de euros. O Lyon reserva ainda dez por cento de uma mais-valia de futura transferência do atleta de 24 anos.

Dembélé chegou ao Lyon proveniente do Celtic, em agosto de 2018, num negócio de 22 milhões de euros. Em duas épocas e meia, fez 108 jogos e 46 golos pelo Lyon.

Formado no PSG e no Fulham, onde subiu a sénior, Dembélé parte para a primeira experiência em Espanha, onde vai jogar o seu terceiro campeonato nas «big-5».