O futebolista maliano Moussa Marega marcou, esta sexta-feira, o golo que abriu o marcador no jogo de pré-época do Al Hilal ante os alemães do Hertha Berlim, num belo momento de futebol.

Aos sete minutos, o antigo avançado do FC Porto recebeu a bola à entrada da área e após dominar com o pé esquerdo, rematou de pronto com o mesmo, em arco, de forma colocadíssima, fazendo a bola parar no fundo da baliza.

O Hertha daria depois a volta ao marcador para vencer por 3-2, num jogo disputado na Áustria.