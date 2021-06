O futebolista maliano Moussa Marega deixou uma mensagem de boas-vindas ao treinador português Leonardo Jardim, que o vai orientar no Al Hilal.

«Bem-vindo ao Al Hilal, treinador, estou ansioso por trabalhar consigo», escreveu Marega, através da rede social Twitter, na manhã desta quinta-feira.

Marega e Jardim têm passado no futebol português, sendo que por pouco não se cruzaram como adversários na I Liga. O avançado chegou a Portugal e ao Marítimo em 2014/2015, uma época depois da última aventura de Jardim em Portugal, no Sporting.

Welcome to Al Hilal coach, I look forward to working with you 🙏#AlHilal #الهلال https://t.co/D0rK2LPmAl