As autoridades iranianas permitiram, esta quinta-feira, que as mulheres assistissem a uma partida de futebol, sete meses depois da última vez que as mulheres foram vistas nas bancadas de um estádio no país.

Centenas de mulheres apoiaram o «Team Melli», como é conhecida a seleção iraniana, num jogo contra a Rússia, no estádio Azadi, em Teerão.

A televisão estatal mostrou, de forma breve, apoiantes do clube com bandeiras e chapéus com as cores nacionais numa área exclusiva para mulheres, como é costume no país islâmico, que aplica a segregação de género em alguns eventos públicos.

Durante 40 anos, a República Islâmica do Irão não permitiu que mulheres frequentassem estádios, um tabu quebrado em 2019 numa partida Irão-Camboja que contou com a presença de 3.500 mulheres, sob pressão da FIFA.

Em janeiro de 2022, pela segunda vez em quatro décadas, cerca de 2.000 mulheres puderam assistir ao Irão-Iraque em Teerão, na qual os iranianos confirmaram a presença no Mundial do Qatar.

A presença hoje de mulheres nas bancadas do estádio Azadi ocorre após meses de protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini após ser presa pela polícia de moral por não usar adequadamente o véu.

A República Islâmica recorreu à força e à repressão para travar os protestos que já causaram quase 500 mortos, a detenção de dezenas de milhares de pessoas (das quais 22.000 foram indultadas) e nos quais quatro manifestantes foram enforcados, um deles na via pública.