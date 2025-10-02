O Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, venceu o campeonato canadiano na madrugada desta quinta-feira. Bateu o rival Vancouver FC por 4-2, com um dos golos a ser marcado pelo experiente futebolista, de grande penalidade.

Um tento especial para Müller, que assim atingiu a marca de 300 golos na carreira. A nível coletivo, houve também motivos para o ex-Bayern Munique celebrar.

Com 35 títulos coletivos arrecadados, Müller ultrapassa Toni Kroos como o futebolista alemão com mais troféus, pois o antigo jogador somava 34. Este foi o primeiro troféu ganho por Müller no Canadá, onde soma cinco golos e três assistências em cinco jogos.

O Vancouver Whitecaps garantiu a presença na Liga dos Campeões da CONCACAF em 2026 com esta vitória no campeonato.