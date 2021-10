6 de outubro de 2001.

Old Trafford em suspenso, nos descontos da partida entre Inglaterra e a Grécia, com os helénicos a vencer por 2-1, um resultado que impossibilita a seleção da casa de se apurar para a fase final do Mundial do ano seguinte.

E todas as esperanças no pé direito da figura daquela seleção inglesa: David Beckham.

O capitão prepara-se para bater um livre em posição frontal, mas muito longe da baliza helénica.

Na bancada, reza-se. Levam-se as mãos à cara. Há quem não queira ver o último lance daquela partida.

E de repente, magia. O guarda-redes Nikopolidis fica pregado ao chão e as bancadas de Old Trafford entram em ebulição.

Faz nesta quarta-feira 20 anos de um dos golos mais festejados e mais vistos da história do futebol inglês.

E a Federação Inglesa não se esqueceu dele. Como esquecer?