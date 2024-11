O antigo presidente da comissão organizadora do Mundial de 2010, realizado na África do Sul, e atual presidente da Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA), Danny Jordaan foi detido esta quarta-feira por alegações de fraude e roubo no valor de 1,3 milhões de rands (68 mil euros), segundo a imprensa local.

O histórico presidente da SAFA, atualmente com 73 anos, é acusado de ter contratado uma empresa de segurança privada para sua própria proteção e uma empresa de relações públicas sem autorização do conselho de administração da Federação de SAFA. Ele terá contratado esta última empresa após acusações de agressão sexual por parte de uma cantora sul-africana e ex-deputada, em 2017. Ele negou essas acusações.