Lukas Podolski é considerado uma das grandes lendas do futebol alemão. Mesmo no clube da sua terra natal, o Colónia, continua a ser um dos favoritos dos adeptos doze anos após a sua partida. Agora, aos 39 anos, convidou uma série de ilustres para o seu jogo de despedida.

Sob o lema «O nosso 10 regressa a casa - uma última vez de vermelho e branco», joga-se nesta quinta-feira a partida de despedida, coincidindo com o número da sua camisola (10/10). Desde a sua partida, em 2012, o clube não atribuiu a camisola número dez. Agora, o vencedor do Mundial voltará a vestir o número mágico pelo seu clube de juventude.

A lotação ficou esgotada poucos dias após o anúncio, em agosto. Podolski expressou a sua gratidão: «Fico muito sensibilizado por tantos adeptos quererem viver esta noite especial comigo em Müngersdorf. É uma honra para mim usar o Geißbock no peito uma última vez, perante uma casa cheia», disse, através das redes sociais.

Já foi confirmada a participação de vários nomes proeminentes, incluindo vários vencedores do Mundial de 2014. Entre eles estão Per Mertesacker, Christoph Kramer, Kevin Großkreutz, Erik Durm e Roman Weidenfeller. O guarda-redes do Bayern, Manuel Neuer, e Mats Hummels, que se transferiu recentemente para a Serie A, também vão participar. As equipas serão treinadas por Joachim Löw, vencedor do Campeonato do Mundo, e pelo seu então adjunto e atual treinador do Barcelona, Hansi Flick.

Podolski ainda está a jogar na Polónia, no clube de primeira divisão Górnik Zabrze. O contrato é válido até ao próximo verão.