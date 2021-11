Enes Sali. Um nome para apontar.

Com 15 anos e 264 dias, o jovem futebolista tornou-se, este domingo, o mais jovem de sempre a representar a principal seleção da Roménia.

O jogador do Farul, clube que milita no principal escalão do futebol romeno, entrou aos 81 minutos do jogo que terminou com vitória da Roménia ante o Liechteinstein, este domingo, por 2-0, na qualificação para o Mundial 2022 de futebol.

Sali não se torna só o mais jovem de sempre a jogar pela seleção da Roménia, como também entra para a lista dos mais jovens de sempre a fazer a primeira internacionalização pela principal seleção do seu país.

A nível europeu, Enes Sali só é mesmo superado pelo norueguês Martin Odegaard, que fez a sua primeira internacionalização pela equipa principal da Noruega, com 15 anos e 253 dias, ante os Emirados Árabes Unidos, a 19 de agosto de 2014.

Sali, nascido em Toronto, no Canadá, é produto da formação do Barcelona, tendo completado o seu trajeto nas camadas jovens no Farul, clube que representa como sénior esta temporada, pela primeira vez.