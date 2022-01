A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil confirmou, num documento enviado à Polícia Federal, que um funcionário da Associação do Futebol Argentino (AFA) falsificou as declarações de saúde dos quatro futebolistas argentinos que entraram em campo ante o Brasil, em setembro último, em São Paulo, no encontro de qualificação para o Mundial 2022 interrompido nos minutos iniciais.

Os argentinos Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero motivaram a suspensão do Brasil-Argentina por parte de funcionários da Anvisa, por incumprimento das regras sanitárias associadas à covid-19 no Brasil. Os quatro atletas, que jogam na Premier League inglesa, teriam, à altura, de fazer quarentena de 14 dias. Além de não o terem feito, omitiram ter chegado oriundos do Reino Unido.

O documento, noticiado e divulgado pela imprensa brasileira nas últimas horas, é assinado pela chefe do posto de vigilância sanitária do Aeroporto de Guarulhos, Elisa Boccia, sendo elemento fundamental na investigação para provar se os atletas e funcionários da AFA cometeram crime.

A Polícia Federal brasileira solicitou o endereço de IP responsável pelo preenchimento das declarações de Martínez, Buendia, Lo Celso e Romero. Contudo, a chefe da Anvisa explicou que o sistema da agência está hospedado num serviço de nuvem da Microsoft e que, devido a redução de custos, o mecanismo capaz de fornecer a dita informação foi desligado. Mesmo assim, a Anvisa alcançou, através do código de acesso utilizado para preenchimento das declarações dos atletas, a identidade de Fernando Ariel Batista, funcionário da AFA.

A Anvisa refere ainda, no documento que seguiu para a Polícia Federal, que ainda não recebeu da Casa Civil da Presidência da República qualquer pedido de exceção no cumprimento das regras sanitárias, algo que chegou a ser dito por elementos da AFA na altura do jogo. Agora, será necessário, na investigação, ouvir o funcionário da AFA que preencheu as declarações de saúde dos jogadores. A Polícia Federal deve assumir esse trabalho, através de um pedido de cooperação jurídica internacional.

Quanto ao jogo, a CONMEBOL ainda não anunciou uma nova data para a conclusão do encontro, ou até mesmo se ele terá um vencedor declarado na secretaria.

Nesta altura, o Brasil é líder da qualificação sul-americana, com 35 pontos em 13 jogos, estando já apurado para o Mundial 2022. A Argentina está no segundo lugar, com 29 pontos, tendo igualmente garantido lugar no Qatar.