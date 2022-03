O Canadá poderá garantir neste domingo o apuramento para o segundo Mundial e primeiro desde a participação no México em 1986.

Para isso, basta à seleção do portista Stephen Eustáquio somar um ponto na receção à Jamaica numa tarde que terá condições meteorológicas inóspitas, mas às quais os canadianos estão bem mais habituados do que os jogadores nascidos e crescidos no calor das Caraíbas.

Na manhã deste domingo, a Federação Canadiana de Futebol partilhou nas redes sociais uma fotografia do manto branco sobre o relvado do estádio. A maior cidade do Canadá está, aliás, coberta de neve.

À hora do jogo (21h05, mas menos 5 horas em Toronto) estão previstas temperaturas a rondar os 5º negativos.

À entrada da penúltima jornada da fase de apuramento da CONCACAF para o Mundial 2022, o Canadá lidera o grupo com 25 pontos, mais três do que Estados Unidos e México. A Jamaica está no penúltimo lugar e já não tem hipóteses de apuramento. Os três primeiro qualificam-se diretamente, enquanto o quarto classificado jogará um play-off.