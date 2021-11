A Coreia do Sul venceu esta terça-feira o Iraque por 3-0, num jogo realizado em Doha, casa emprestada do Iraque, e ficou muito perto de garantir o apuramento para o Mundial 2022.

A seleção orientada por Paulo Bento está no segundo lugar do Grupo A da zona asiática, atrás do Irão, com oito pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, sendo que os dois primeiros se apuram diretamente para o Qatar. Ora numa altura em que faltam quatro jogos para o fim da fase de qualificação, a Coreia do Sul precisará no máximo de duas vitórias, o que pode conseguir já em janeiro, quando voltar a jogar com o Líbano e a Síria.

Esta terça-feira, frente ao Iraque de Dick Advocaat, o triunfo foi feito com golos de Lee (médio do Mainz) aos 33 minutos, de Son (avançado do Tottenham) aos 74 minutos, de penálti, e de Jeong (médio do Friburgo) aos 80 minutos.

Refira-se que na vitória sobre o Iraque, Paulo Bento completou 37 jogos ao serviço da Coreia do Sul. O português já era o selecionador há mais tempo consecutivo a treinar a seleção coreana e esta terça-feira tornou-se também no terceiro com mais jogos, ultrapassando Guus Hiddink (36 jogos).