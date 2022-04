O «play-off» intercontinental de apuramento para a fase final do Mundial 2022, entre Nova Zelândia e Costa Rica, vai disputar-se a 14 de junho, em Doha, no Qatar, nação anfitriã da prova. A confirmação surgiu esta quarta-feira.

O vencedor do duelo vai juntar-se ao grupo E, juntamente com as seleções da Espanha, Alemanha e Japão.

Os neozelandeses tentam chegar pela terceira vez à fase final do Mundial, depois das participações em 1982 e 2010, enquanto os costarriquenhos procuram a sexta presença, depois de terem estado nas edições de 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

- Mundial 2022: o quadro completo dos oito grupos

Além do encontro entre a Nova Zelândia e a Costa Rica, outro «play-off» colocará o Peru em duelo com o vencedor do jogo entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália, marcado para 7 de junho, em Doha. O vencedor final juntar-se-á ao grupo D, que inclui França, Dinamarca e Tunísia.

O outro «play-off», a 5 de junho, colocará o País de Gales em duelo com o vencedor da partida entre as seleções da Ucrânia e da Escócia, marcada para 1 de junho. O vencedor será colocado no grupo B com Inglaterra, Estados Unidos e Irão.

O Mundial decorre de 21 de novembro a 18 de dezembro.