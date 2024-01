O Mundial de 2022, no Catar, foi ganho pela Argentina, de Lionel Messi, e pouco mais de um ano depois da final cada momento continua a ser lembrado.

Uma das grandes recordações do Campeonato do Mundo do Catar continua a ser a discussão entre Messi e Weghorst, nos quartos de final da prova. A 9 de dezembro de 2022, a Argentina eliminou os Países Baixos nos penáltis, após um empate a dois golos no tempo regulamentar.

Após o final do encontro, e numa altura em que se encontrava numa flash-interview, Messi atirou um inesquecível «continua em frente, estúpido», na direção de Weghorst.

Ora, mais de um ano depois, novas imagens foram conhecidas no documentário «Capitães do Mundo», da Netflix. Nelas, é possível ver de Paul e Messi a caminharem e a ignorarem Weghorst. Lautaro Martínez, Lisandro Martínez e Aguero tentaram acalmar o avançado neerlandês, mas a confusão acaba com um «vai para casa» dirigido a Weghorst.