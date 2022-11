A seleção do Irão perdeu nesta quarta-feira com a Tunísia por 2-0 no último teste antes do arranque do Mundial 2022.

Em Doha, o portista Mehdi Taremi alinhou 45 minutos num jogo que só teve golos na fase final: Nail Sliti inaugurou o marcador para a seleção africana aos 85m e Ali Abdi fixou o resultado final aos 90 minutos.

A seleção iraniana, orientada por Carlos Queiroz, está inserida no Grupo B do Mundial (País de Gales, Inglaterra e Estados Unidos) e estreia-se no dia 21 diante de Inglaterra. A Tunísia foi colocada no Grupo D (com França, Dinamarca e Austrália), tendo o primeiro jogo a 22 frente à Dinamarca.