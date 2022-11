A nove dias do pontapé de saída do Mundial 2022, já várias pessoas estão concentradas no Qatar à espera das respetivas seleções. A Índia não vai estar presente na competição, mas muitos indianos estão presente no Qatar para apoiarem outras equipas, como Argentina, Inglaterra, ou Brasil, que demonstra ter a maior falange de apoio.

Alguns adeptos indianos foram filmados durante uma manifestação de apoio à canarinha, todos vestidos a rigor e até com bandeiras do Brasil.

Apoio, como se pode ver, não faltará ao escrete. Mas será que o hexa vem?