A Argentina continua em festa após a onquista do Campeonato do Mundo de 2022. Depois das celebrações arrepiantes no Monumental de Núñez na partida contra Panamá, os jogadores da albiceleste prosseguiram a festa num espaço privado.



Nico Otamendi partilhou várias fotos e vídeos nas redes sociais acerca das comemorações num espaço de diversão noturna. E até Messi dançou - o que deixou eufórico o jogador do Benfica!



Os campeões mundiais têm novo compromisso agendado com Curaçau, esta terça-feira, em mais um encontro de preparação.



Veja o vídeo que se segue e as melhores imagens da festa da Argentina na galeria associada.