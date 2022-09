A Colômbia venceu por 3-2 o México, num encontro de preparação disputado na última madrugada, em São Francisco, nos Estados Unidos.



Os mexicanos marcaram dois golos na primeira meia-hora inicial por intermédio de Vega e de Arteaga. Com o portista Uribe no banco todo o encontro, o selecionador dos «cafeteros» fez três alterações ao intervalo: entraram Carrascal, Borré e Sinisterra.



Foi, precisamente, o extremo do Leeds United quem fez a diferença na segunda parte. Sinisterra marcou dois golos em três minutos (49m e 52m) e deixou tudo empatado. À passagem da hora de jogo, Wilmar Barrios, servido por Borré, consumou a reviravolta da Colômbia.

Diego Laiñez, do Sp. Braga, também começou no banco do conjunto mexicano, mas entrou aos 77m, quando o resultado já estava fechado.

Recorde-se que a Colômbia falhou o apuramento para o Mundial 2022 enquanto o México vai competir no grupo C da prova com Argentina, Arábia Saudita e Polónia.



Veja os melhores momentos do encontro: