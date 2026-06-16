As imagens da transmissão televisiva antes do Arábia Saudita-Uruguai (1-1) chamaram a atenção num detalhe. É que Marcelo Bielsa, selecionador nacional dos sul-americanos, ficou a olhar para baixo durante o pequeno vídeo dedicado a cada um dos titulares e ao treinador.

Já na sessão fotográfica oficial da FIFA, que serve para efeitos publicitários, Marcelo Bielsa teve a mesma atitude. Depois do empate com os asiáticos, na noite desta segunda-feira, Bielsa explicou o porquê, sem esconder a irritação.

«Não tenho de dar explicações. Eles tiraram a foto. Não sou modelo. Eu estava diante dos fotógrafos. E foram as fotos que tiraram de mim. Assim como não olho para os jornalistas nas entrevistas. Não tenho nenhuma resposta», começou por dizer.

«Eu acredito que existe um limite em relação ao que precisamos de explicar. Se estou de óculos, por que estou de óculos? Se olho nos olhos de alguém, por que faço isso? Se olho para cima ou para baixo... há tanta coisa que precisa de ser explicada. Eu não fiz nada de errado», exclamou, antes de encerrar a conferência.