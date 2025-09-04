Com um bis de Kerem Aktürkoglu, a Turquia entrou com o pé direito na qualificação para o Mundial 2026 e venceu a Geórgia, por 3-2, em Tbilissi.

A equipa de Vincenzo Montella adiantou-se bem cedo na partida, logo aos três minutos, por intermédio de Mert Muldur. O defesa do Fenerbahçe, de cabeça, correspondeu da melhor forma ao canto cobrado por Arda Güler.

Ainda antes do intervalo, os turcos aumentaram a vantagem. O ex-Benfica Aktürkoglu aproveitou a falta de esclarecimento dos georgianos na área e apontou o 2-0 com um remate colocado.

Também antigo jogador dos encarnados, Orkun Kökcü foi lançado para o segundo tempo e foi já dentro de campo que viu Aktürkoglu a chegar ao bis.

A Geórgia comprometeu ao sair a jogar, os turcos partiram para o ataque rápido e o extremo do Fenerbahçe – que jogou como homem mais adiantado do ataque – só teve de encostar.

Os anfitriões conseguiram reagir pouco depois da hora de jogo. Aos 63 minutos, após uma grande arrancada de Zuriko Davitashvili, Anzor Mekvabishvili atirou ao poste. Contudo, Davitashvili aproveitou a recarga e reduziu a desvantagem, dando sequência ao bom início de temporada no Saint-Étienne.

O jogo ficou marcado ainda pela expulsão de Baris Yilmaz, que teve uma entrada muito dura sobre Giorgi Kochorashvili. O médio do Sporting, que cumpriu os 90 minutos e foi um dos melhores no lado da Geórgia, sofreu um golpe muito duro do avançado do Galatasaray, que tinha entrado para o lugar de Aktürkoglu e foi expulso com apenas cinco minutos em campo.

A jogar com mais um, a Geórgia passou a dominar a partida e ainda conseguiu chegar ao 3-2, já em tempo de descontos, com um remate colocado de Khvicha Kvaratskhelia (90+8m) à entrada da área.

Com este triunfo, a Turquia sobe à liderança do Grupo E, com três pontos. A 1.ª jornada vai ficar concluída ainda esta quinta-feira, com o Bulgária-Espanha, em Sófia.