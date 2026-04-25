A passagem de Bruno Fernandes pelo The Wayne Rooney Show, um podcast da BBC, desaguou, sem surpresa, em Cristiano Ronaldo, com quem ambos jogaram no Manchester United, em épocas distintas.

«Terminar este último Mundial com o Cristiano a ganhá-lo seria algo incrível. Espero mesmo que possamos consegui-lo, não só por Portugal, mas por tudo o que o Cristiano deu ao futebol e ao mundo», desejou Bruno Fernandes, que recebeu a “bênção” de Rooney. «Adorava ver-te a ti e ao Cristiano a ganharem o Mundial», partilhou o antigo avançado, isto caso, claro está, não seja a “sua” Inglaterra a fazê-lo.

Bruno Fernandes confessou ainda que decidiu rejeitar uma proposta muito vantajosa do futebol saudita e ficar no Manchester United, no último verão, por influência da esposa e por querer «dar algo ao clube», depois de um ano traumático. «O dinheiro... era muito», admitiu, mas não chegou para dar o sim ao Al Hilal.

«A minha esposa tem os pés bem assentes no chão, como eu. Ela disse-me algo como: “Já alcançaste os teus sonhos? Já conquistaste tudo o que querias?” Isso fez-me perceber que ela está na mesma página que eu. Não queremos ser as pessoas mais ricas do mundo. Só queremos ser aqueles que alcançaram os sonhos que tinham e viver uma boa vida com os filhos, tentando ser o mais bem-sucedidos possível», explicou o português, de 31 anos.

Para além disso, havia uma época dececionante para fazer esquecer, depois do impensável 15.º lugar do Manchester United na edição anterior da Premier League, a pior classificação do clube no campeonato desde 1974.

«Não queria sair num momento em que estávamos em dificuldades», confessou Bruno Fernandes, que partilhou ainda dois objetivos que tem para a carreira: «Quero ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões. Nunca escondi isso.»