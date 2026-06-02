A câmara de La Línea de la Concepción aprovou, esta terça-feira, um decreto que visa impedir a realização do jogo República Democrática do Congo-Chile, de preparação para o Mundial 2026 de futebol, devido à epidemia de Ébola naquele país africano.

O presidente da edilidade espanhola, Juan Franco, explicou que a decisão foi tomada «a título preventivo», seguindo as indicações da autoridade de saúde da Andaluzia, com vista a impedir a realização do encontro, marcado para 9 de junho, no estádio municipal de La Línea de la Concepción, na província de Cádis.

A República Democrática do Congo será a primeira adversária de Portugal no Grupo K do Mundial 2026, em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos. O grupo integra ainda o Uzbequistão e a Colômbia, que a Seleção portuguesa defrontará em 23 e 27 de junho, respetivamente.

A atual epidemia da doença do vírus Ébola, uma febre hemorrágica extremamente contagiosa, foi declarada em 15 de maio no nordeste da República Democrática do Congo.

O Uganda, país vizinho da República Democrática do Congo e do Quénia, que confirmou 11 infeções, incluindo uma fatal, é o único outro país para onde o vírus se propagou até ao momento.

O vírus do Ébola, detetado pela primeira vez em 1976, junto ao rio com o mesmo nome, na República Democrática do Congo, é transmitido através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

Não existe vacina nem tratamento específico para esta nova estirpe do vírus, mas o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) prometeu uma vacina até ao final do ano e a OMS está a trabalhar em ensaios clínicos.

O Ébola provoca uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo, segundo a OMS.