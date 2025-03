Com o Mundial 2026 a realizar-se nos Estados Unidos, México e Canadá, Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou que vai trazer para a final uma das principais tradições norte-americanas.

No Instagram, o suíço-italiano confirmou que a final, realizada a 19 de julho de 2026, em Nova Iorque, vai ter um espetáculo durante intervalo, algo como habitualmente fazem no Super Bowl.

«Posso confirmar o primeiro espetáculo ao intervalo de uma final do Mundial da FIFA em Nova Iorque, Nova Jersey. Será um momento histórico e um espetáculo digno do maior evento desportivo do mundo», escreveu Infantino no Instagram.

Mesmo tendo apenas 15 minutos de descanso entre as duas partes, o presidente do organismo prometeu vários artistas no relvado do MetLife.

No seguimento, explicou que a final e a partida que define o terceiro e quarto lugar, vão «tomar conta» da Times Square.

«A FIFA tomará conta da Times Square no último fim de semana do Mundial 2026, durante a partida pelo bronze e a final», partilhou.

Por fim, revelou que Chris Martin e Phil Harvey, dos Coldplay, vão ajudar na elaboração da lista de artistas para o famoso «half-time show», bem como para os espetáculos na Times Square.