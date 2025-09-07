A Polónia venceu este domingo a Finlândia, por 3-1, na quinta jornada do grupo G de qualificação para o Mundial 2026. Jan Bednarek e Jakub Kiwior, ambos do FC Porto, foram titulares e totalistas.

A partida começou melhor para a Polónia e ao intervalo já vencia por dois. Matty Cash abriu o marcador aos 27 minutos e Robert Lewandowski aumentou a vantagem nos últimos momentos da primeira parte.

Depois do intervalo, a equipa da casa fez o terceiro da partida, aos 55 minutos. Lewandowski voltou a aparecer e assistiu para Jakub Kaminski.

Já perto do fim, aos 88 minutos, a Finlândia reduziu o resultado através de Benjamin Kallman.

Com este resultado, a Polónia está em segundo lugar, com 10 pontos. A Finlândia segue em terceiro, com sete.

No outro jogo do grupo, os Países Baixos foram à Lituânia vencer por 3-2.

Memphis Depay marcou o primeiro da partida e colocou os Países Baixos na frente, logo aos 11 minutos. O 2-0 foi da autoria de Quinten Timber, aos 33 minutos.

Porém, a Lituânia reagiu e conseguiu empatar ainda antes do intervalo, com golos de Gineitis e Girdvainis, aos 36 e 43 minutos, respetivamente.

O tento da vitória surgiu aos 63 minutos, outra vez a partir de Memphis Depay que tornou-se no melhor marcador da história da seleção neerlandesa, com 52 golos, superando a marca de Van Persie.

Os Países Baixos lideram o grupo, com 10 pontos e menos um jogo. A Lituânia está em quarto, com três.