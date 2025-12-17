A FIFA revelou nesta quarta-feira que vai distribuir 655 milhões de dólares pelas 48 seleções presentes no Mundial 2026 em função da performance desportiva. Esse montante (559 milhões de euros) representa um aumento de 50 por cento face ao bolo pago (440 milhões de dólares) no Mundial 2022.

O prémio pago ao campeão vai subir dos 42 milhões de dólares (€36M) para os 50 milhões de dólares (aproximadamente €43M), sendo que todos os outros prémios (vice-campeão, terceiro lugar, quarto lugar, 5.º ao 8.º, 9.º ao 16.º e 17.º ao 32.º classificados) também serão merecedores de prémios mais generosos.

A seleções colocadas entre o 33.º e o 48.º lugares - recorde-se que este Mundial terá mais 16 equipas do que as edições realizadas desde 1998 - terão direito a receber 9 milhões de dólares (€7,7M), o que explica grande parte do aumento dos prémios.

Além disso, o Conselho da FIFA aprovou novas tabelas para os custos de preparação (sobem de 1,3 milhões de dólares para 1,5M), o que eleva para 727 milhões de dólares o bolo a distribuir por todos os participantes no Mundial 2026.

No pior dos cenários (classificaçao entre o 33.º e o 48.º lugar), uma seleção recebe da FIFA 10,5 milhões de dolares: $9M aos quais se somam a verba paga pelos custos de preparação.

Prémios pagos às seleções no Mundial 2026 (48 países)

Campeão: 50 milhões de dólares (42,7 milhões de euros)

Vice-campeão: 33 milhões de dólares (€28,1M)

3.º lugar: 29 milhões de dólares (€44,7M)

4.º lugar: 27 milhões de dólares (€16,2M)

5.º ao 8.º lugar: 19 milhões de dólares (€16,2M)

9.º ao 16.º lugar: 15 milhões de dólares (€12,8M)

17.º ao 32.º lugar: 11 milhões de dólares (€9,4M)

33.º ao 48.º lugar: 9 milhões de dólares (€9,7M)

Prémios pagos às seleções no Mundial 2022 (32 países)

Campeão: 42 milhões de dólares

Vice-campeão: 30 milhões de dólares

3.º lugar: 27 milhões de dólares

4.º lugar: 25 milhões de dólares

5.º ao 8.º lugar: 17 milhões de dólares

9.º ao 16.º lugar: 13 milhões de dólares

17.º ao 32.º lugar: 9 milhões de dólares