A FIFA anunciou que, afinal, será possível entrar em qualquer jogo que se realize nos Estados Unidos ou no Canadá com garrafas de água descartáveis e seladas.

A medida surge em resposta às críticas apontadas à proibição de entrar com garrafas reutilizáveis e rígidas, por motivos de segurança.

«A FIFA está empenhada em proteger a saúde e a segurança de todos os jogadores, árbitros, adeptos, voluntários e funcionários. Para que não haja dúvidas, as garrafas de água reutilizáveis não podem ser levadas para o estádio», reforçou a organização.

Um grupo de adeptos ingleses, os Free Lions, apontaram o dedo à FIFA: «Naturalmente, o primeiro pensamento dos adeptos é que esta é apenas mais uma forma de angariar dinheiro. Em todas as nossas discussões a disponibilidade de água gratuita nos estádios foi um ponto crucial e a FIFA garantiu-nos que isso iria acontecer».

De recordar que faltam apenas cinco dias para o início do Mundial 2026.