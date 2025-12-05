A FIFA atribuiu a Donald Trump, presidente do Estados Unidos da América, o Prémio da Paz, distinção que criou este ano. A entrega do troféu, uma bola segurada por várias mãos em tons de dourado, aconteceu antes do sorteio da fase de grupos do Mundial 2026, que decorre em Washington.

«É uma das maiores honras da minha vida», admitiu Trump, antes dar alguns exemplos que justificam a atribuição do prémio.

«Salvámos milhões e milhões de pessoas. O Congo é um exemplo disso. Mais de 10 milhões de pessoas morreram e outras tantas iriam morrer. Depois, temos a Índia, o Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos acabar. E outras que terminámos antes mesmo de começarem. Conseguimos fazer isso», referiu o presidente dos Estados Unidos da América, ao lado do líder da FIFA, Gianni Infantino.

«Quero agradecer a todos. O mundo é mais seguro agora. Os Estados Unidos não estavam muito bem há um ano, mas agora posso dizer que somos o país mais na moda do mundo. Obrigado», concluiu Donald Trump.

O presidente norte-americano e os homónimos do Canadá e do México, Mark Carney e Claudia Sheinbaum Pardo, respetivamente, abriram o sorteio da fase de grupos do Mundial retirando as bolas relativas aos seus países.