A seleção francesa já chegou aos Estados Unidos para disputar o Mundial de 2026 e vai ficar hospedada no Four Seasons de Boston. No entanto, um dos jogadores não vai ter os mesmos direitos dos demais.

Zaïre-Emery não vai poder entrar no Aujourd’hui Bar, um bar do hotel. A razão? De acordo com a lei do estado de Massachusetts, menores de 21 anos estão impedidos de frequentar estabelecimentos que sirvam apenas bebidas alcoólicas, mesmo que estejam acompanhados por um adulto e que nem consumam álcool.

O jovem médio do PSG, que fará 21 anos a 8 de março do próximo ano, não terá permissão para entrar neste espaço.

Resta saber se os funcionários do bar farão cumprir a lei, dado que o bar fica ao lado do restaurante Aujourd’hui. Isso poderia ser suficiente para justificar a presença do jogador gaulês, considerando que o espaço formado pelos dois estabelecimentos, embora dividido em bar e restaurante, constitui uma única unidade.

De recordar que a França faz a sua estreia no Mundial deste verão no dia 16 de junho, diante do Senegal.