Saud Abdulhamid, lateral do Lens e da seleção da Arábia Saudita, teve uma boda amaldiçoada. O jogador de 26 anos foi roubado quando se encontrava em Amesterdão, capital dos Países Baixos, para casar-se.

A Federação Saudita de Futebol emitiu um comunicado nesta segunda-feira para explicar o atraso de Saud nos trabalhos da seleção tendo em vista o Mundial 2026. Abdulhamid tinha voo marcado para esta segunda-feira, mas o assalto trocou-lhe as voltas.

«Saud Abdulhamid perdeu os seus bens pessoais, incluindo o passaporte. A Federação Saudita de Futebol, em coordenação com o Ministério do Desporto, está a acompanhar a investigação sobre o incidente e está também em contacto com a Embaixada dos Países Baixos para obter os documentos necessários e para que ele se junte à equipa», esclarecem.

Saud Abdulhamid é um dos poucos jogadores sauditas a atuar na Europa. Pertence aos quadros da Roma mas foi emprestado ao Lens nesta temporada, tendo atuado em 31 jogos, com sete assistências e três golos marcados.