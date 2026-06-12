O jogo de abertura do Mundial 2026, que o México venceu por 2-0 frente à África do Sul, «foi, simplesmente, taticamente mau».

Quem o disse foi Jürgen Klopp, treinador alemão de 58 anos que marcou uma era no Liverpool, onde ganhou, entre outras coisas, uma Liga inglesa e uma Liga dos Campeões. O que, por si só, dá outra relevância às ideias que partilha.

«A África do Sul não conseguiu encontrar forma de ser agressiva durante todo o jogo. E quando o foi, fê-lo fora de tempo, colecionou cartões e foi, pura e simplesmente, superada», analisou o técnico germânico à Magenta TV.

Para Klopp, as duas seleções «tinham de ter sido mais compactas» ao longo do encontro, salientando que «a distância que existiu entre os jogadores foi sempre muito grande», o que resultou num duelo caótico.

«A expulsão no México resume o que foi a partida: foi taticamente mau, nenhuma das equipas jogou bem. Como é que permites um contra-ataque quando estás a jogar 11 contra nove?», questionou.