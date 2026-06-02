A poucos dias do começo do Mundial 2026, a Jordânia anunciou, esta terça-feira, os 26 convocados para o torneio a ser disputado na América do Norte.

Esta vai ser a primeira participação de sempre do país asiático na competição.

O grande destaque é Musa Al-Taamari, jogador do Rennes, de França. O avançado de 28 anos participou em 45 jogos e teve 19 participações para golo, incluindo clube e seleção nacional, esta temporada.

De recordar que a Jordânia integra o Grupo J, juntamente com a campeã em título Argentina, a Argélia e a Áustria.

Veja a lista completa dos 26 convocados:

Guarda-redes: Yazeed Abulaila, Nour Bani Attiah, Abdallah Al-Fakhouri

Defesas: Mohammad Abu Hashish, Abdallah Nasib, Husam Abu Dahab, Yazan Al-Arab, Mo Abualnadi, Salim Obaid, Saed Al-Rosan, Ihsan Haddad, Anas Badawi

Médios: Amer Jamous, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Mohammad Al-Dawoud

Avançados: Mohammad Abu Zrayq, Ali Olwan, Musa Al-Taamari, Odeh Al-Fakhouri, Mahmoud Al-Mardi, Ibrahim Sabra, Ali Azaizeh