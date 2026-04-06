Jovem escondeu cábula nos penáltis do Bósnia-Itália: «Donnarumma ficou irritado»
Papel vai ser leiloado para apoiar obras de cariz social
O jovem Afan Cizmic, de apenas 14 anos, tornou-se numa das figuras do histórico apuramento da Bósnia e Herzegovia para a fase final do Mundial, às custas da Itália, depois de ter feito desaparecer a “cábula” que o guarda-redes italiano, Donnarumma, levou para o desempate por penáltis.
Cizmic, que cumpriu a função de apanha-bolas durante a partida, virou figura pública no seu país e contou a história à Face TV.
«Vi o papel ao lado da toalha e percebi logo o que era. Peguei nele e escondi-o», disse, enquanto recordava a reação de Donnarumma à situação: «Ele ficou muito dececionado e irritado. Pegou na toalha e viu que o papel não estava lá. Procurou-o, mas não o encontrou.»
Agora, a folha com informações sobre cada batedor de penáltis da Bósnia vai ser leiloada, com os lucros a reverterem para projetos de cariz social.
E quem é, afinal, Afan Cizmic? Ainda adolescente, joga futebol no NK Celik, clube da cidade de Zenica, onde se disputou o play-off com a Itália de acesso ao Mundial, que os bósnios venceram nos penáltis.