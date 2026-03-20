Luis Suárez (Sporting) e Richard Rios (Benfica) estão entre os convocados por Nestor Lorenzo, selecionador da Colômbia, para os últimos compromissos antes do Campeonato do Mundo, frente a França e Croácia.

Dentro da lista de 26 jogadores convocados para os amigáveis com a Croácia e França, dia 26 e 29 de março, respetivamente, constam ainda nomes bem conhecidos do futebol português, como James Rodríguez, Luiz Díaz e Juan Quintero, jogadores com passagens pelo FC Porto. 

A Colômbia está no grupo K, o mesmo de Portugal, e tem estreia prevista no Mundial contra o Uzbequistão, dia 18 de junho, no Estádio Azteca, no México.

