Luis Suárez e Richard Ríos convocados pela Colômbia
Avançado do Sporting e médio do Benfica fazem parte da penúltima convocatória antes do Mundial 2026
Luis Suárez (Sporting) e Richard Rios (Benfica) estão entre os convocados por Nestor Lorenzo, selecionador da Colômbia, para os últimos compromissos antes do Campeonato do Mundo, frente a França e Croácia.
Dentro da lista de 26 jogadores convocados para os amigáveis com a Croácia e França, dia 26 e 29 de março, respetivamente, constam ainda nomes bem conhecidos do futebol português, como James Rodríguez, Luiz Díaz e Juan Quintero, jogadores com passagens pelo FC Porto.
A Colômbia está no grupo K, o mesmo de Portugal, e tem estreia prevista no Mundial contra o Uzbequistão, dia 18 de junho, no Estádio Azteca, no México.
¡𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶! 😎👊— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026
Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷.
