Internacional
Há 30 min
Messi iguala registo de Cristiano Ronaldo em apuramentos para Mundiais
Argentino bisou frente à Venezuela e tem agora 36 golos, estando apenas atrás de Carlos Ruiz, avançado já retirado da Guatemala
Argentino bisou frente à Venezuela e tem agora 36 golos, estando apenas atrás de Carlos Ruiz, avançado já retirado da Guatemala
Com os dois golos apontados na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3-0, Lionel Messi igualou Cristiano Ronaldo no ranking dos melhores marcadores em campanhas de apuramento para Mundiais de futebol.
O craque argentino ultrapassou o histórico avançado iraniano Ali Daei e «estacionou» ao lado de CR7 com 36 remates certeiros em qualificações. Precisou, no entanto, de mais 25 jogos do que o avançado português (72 para 47) para atingir este registo.
O líder da lista, ainda perfeitamente ao alcance dos dois nomes maiores do futebol mundial das últimas duas décadas é o já retirado Carlos Ruiz, antigo avançado da Guatemala que faturou por 39 vezes em fase de apuramento para Mundiais.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS